Нехватку дворников в Петербурге компенсируют школьниками

После провала проекта Смольного и губернатора Александра Беглова «дворник-шеринг» к уборке снега стали привлекать школьников. Причем, судя по комментариям в соцсетях, принудительно.

Ранее петербургские власти анонсировали программу «дворник-шеринг» – возможность заработать до тысячи рублей за уборку снега во дворах. У жителей города инициатива не вызвала интереса. Из 16 желающих трудиться вышел только один человек. Им оказался корреспондент одного из городских изданий, и пришел он ради репортажа.

Теперь стало известно о привлечении к уборке снега старшеклассников. Об этом заявил глава технического управления Жилкома Петербурга Андрей Джалалов. Он отметил, что некоторые школьники сами вызвались поработать несколько часов за 500 рублей.

Вскоре в соцсетях появились комментарии самих школьников. По их словам, всех мальчиков, за исключением отличников и спортсменов, отправляют чистить снег. Причем принудительно и бесплатно. Учителя даже угрожают плохими оценками и «проблемами в будущем».

В этом случае вопрос о том, куда пойдут обещанные деньги, если школьники будут трудиться бесплатно, остается открытым.