Очевидцы заметили множество российской техники, которая перемещалась в направлении границы с Украиной. Об этом рассказал портал avia.pro.

Согласно имеющейся информации, новый лагерь располагается в 35 километрах от украинской границы. Такая близость позволяет при необходимости быстро отреагировать на возможные угрозы для России или граждан в Донбассе.

Передвигающаяся российская колонна была запечатлена на видео авторегистратора. Сколько именно техники вошло в состав колонны, неизвестно, но, как предполагается, переброшено было не менее сотни армейских машин, танков и систем залпового огня. Кроме того, эксперты указали, что недавно в этом же направлении была отправлена различная инженерная техника. Речь идёт о мостоукладчиках, установках разминирования и так далее.

Недавно генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что российская колонна дойдёт до Киева всего лишь за шесть часов. Он отметил, что власти Киева сразу же сдадутся, когда российская армия войдёт в город.