Колонна российских солдат всего за шесть часов дойдет от границы Украины до Киева и заставит правительство страны сдать полномочия, уверен экс-командующий силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос.

Он отметил, что столько времени потребуется в случае, если ВСУ не будут готовы к отражению атаки и не станут оказывать сопротивление. Как только войска войдут в Киев, власти Украины выбросят белый флаг, уверен генерал.

Он пояснил, что война начнется совсем не с пешего марша колонны российских солдат. Сперва РФ использует бомбардировщики и истребители для ударов по стратегически важным объектам и военной инфраструктуре. Также она задействует высокоточные ракеты, чтобы нанести как можно больший урон ВСУ и деморализовать армию. Одновременно с этим будут попытки «запугать» президента и правительство страны, чтобы вынудить их сдать полномочия еще до очередного этапа боевых действий.