Если Россия попробует захватить Украину и вторгнется на ее территорию, США нанесут мощный удар с Черного моря. Это позволит разделить российскую армию и создать ей серьезные проблемы в удержании территорий, пишет американское издание The National Interest.

Автор публикации Крис Осборн уверен, что у НАТО на море имеется полное превосходство перед РФ, поэтому он может высадить десант морской пехоты на побережье. Москва будет вынуждена отвлекать силы от основных целей и в результате отступит.

Кроме того, Осборн решил попугать Россию ракетами «Томагавк», которые базируются на американских кораблях. По его словам, сейчас АПЛ и эсминцы используют модификацию Tactical Tomahawk, которая предназначена для самостоятельного отслеживания целей и их уничтожения.