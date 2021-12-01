Способность стелс-истребителя F-35 уничтожать движущиеся танки с воздуха может серьезно изменить парадигму современной тактики ведения воздушно-наземной войны. Об этом пишет военный эксперт Крис Осборн в The National Interest. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В настоящее время Пентагон испытывает на F-35 Lightning II системы вооружений, предназначенные для уничтожения танков, что значительно расширит возможности этого реактивного истребителя пятого поколения по нанесению ударов с воздуха по бронетанковым формированиям противника и расширит диапазон его миссий, обеспечивающих непосредственную поддержку войск с воздуха.

Хотя F-35 давно зарекомендовал себя в качестве фаворита ВВС для будущих миссий непосредственной авиационной поддержки, летая вместе со знаменитым штурмовиком A-10 Warthog, основное внимание в этом уделялось использованию его 25-миллиметровой авиапушки и способностей корректировать наведение на цели вооружения класса «воздух-земля». Однако способность F-35 самостоятельно уничтожать танки на ходу с воздуха может действительно изменить парадигму тактики ведения воздушно-наземной войны.

В настоящее время проводятся испытания использования нового «умного оружия» StormBreaker, по заявлению его производителя – компании Raytheon, с истребителя F-35. StormBreaker представляет собой управляемую авиабомбу, способную отслеживать и уничтожать движущиеся цели на дальностях около 75 км. Это первое в своем роде «умное оружие», построенное с двусторонней связью данных, трехрежимным искателем, позволяющим нацеливаться на инфракрасные, лазерные и миллиметровые волны, специально разработано для уничтожения танков и тяжелой бронетехники в движении.

Инженеры Lockheed Martin специально создали истребитель-невидимку F-35 доступным для «непрерывной модернизации» за счет обновлений и выпуска нового программного обеспечения. Интеграция нового ПО – это именно то, что позволяет реактивному самолету нести, нацеливаться и стрелять из различного оружия. Это, безусловно, согласуется с быстро развивающимся акцентом Пентагона на «многодоменные операции», поскольку вводит новые сферы вариантов атаки.

Как правило, сбрасываемые с воздуха бомбы, такие как Joint Direct Attack Munition (JDAM), используются после обнаружения и определения местонахождения припаркованных танков и бронетехники. Однако поразить такие цели на ходу сложно для многих JDAM и стандартного высокоточного оружия, применяемого с воздуха. Ракеты класса «воздух-земля», как и 25-миллиметровая пушка F-35, позволят в первую очередь обеспечить непосредственную авиационную поддержку маневрирующим войскам или более легкобронированным тактическим машинам.

По большей части, уничтожение танков, скорее всего, будет делом 120-миллиметрового танкового снаряда или противотанковых управляемых ракет наземного базирования. Возможно, некоторые РПГ могут вывести из строя танк, в зависимости от того, куда они попали, но отслеживание и убийство танка из незаметного реактивного самолета дает новую важную способность.

Очевидно, что вертолеты могут нести и стрелять поражающими танки ракетами HELLFIRE, однако им нужно будет лететь ближе к земле, на гораздо более уязвимых расстояниях для огня средств ПВО, и конечно же, им не будет хватать скорости и маневренности F-35.

В случае, если спешившиеся солдаты не могут подойти достаточно близко, чтобы стрелять из противотанкового оружия, такого как Javelin, а вертолеты не смогут приблизиться в пределы дальности поражения из-за сильной вражеской ПВО, F-35 сможет уничтожить с воздуха целую колонну движущихся вражеских танков, используя свою скрытность, дальность прицеливания, маневренность и скорость, тем самым создавая новую и чрезвычайно важную проблему для противника.