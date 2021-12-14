Наталия Орейро недавно посетила Россию, и это стало её первым визитом после получения российского гражданства.

Как сообщается, Орейро прилетела в Москву и её пригласили участвовать в съёмках телеканала «Суббота!». Актриса повторила образ Милагрос из сериала «Дикий ангел», благодаря которому она и стала известна. Так, Орейро нарядилась в белое платье, а в другом образе появилась в футболке и кепке. По словам актрисы, эта та самая кепка, которую она носила на съёмках сериала.

Наталия рассказала, что очень скучала по России, но из-за пандемии не могла приезжать ни на концерты, ни просто отдохнуть. Поэтому эта поездка её очень радует. Она также рассказала, что любит зиму.

Сейчас Орейро готовит новую гастрольную программу, в которой будет что-то из того, что не состоялось, а что-то будет необычным. Наталия пообещала сделать тур в 2022 году. Также она отметила, что сейчас ведётся работа над новым сериалом, который будет музыкальной комедией. Орейро выразила надежду, что новый проект понравится россиянам.

Недавно мы сообщали, что Наталию Орейро в связи с получением российского гражданства пригласили жить в Подмосковье. Был составлен целый список причин, почему ей нужно жить именно в этом регионе.