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Недавно уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, известная многим россиянами благодаря сериалу «Дикий ангел», получила российское гражданство.

Некоторые россияне решили, что теперь Орейро стоит попробовать пожить в Подмосковье. Об этом рассказывает портал «Подмосковье сегодня». Гид Московской области Людмила Зобкова назвала несколько причин, которые объясняют, почему Орейро стоит выбрать этот российский регион.

Так, она сообщила, что Подмосковье является регионом, где известные всему миру писатели и поэты написали свои произведения. Кроме того, она отметила подмосковные просторы, позволяющие достичь гармонии и уединиться от окружающего мира.

Также в регионе расположено множество монастырей, которые представляют интерес не только для верующих. Зобкова отметила их архитектуру и богатую историю.

Недавно один из основателей TikTok-дома Dream Team House Ярослав Андреев выразил опасение, что Наталию Орейро могут привлечь к ответственности за откровенные фото, сделанные на фоне храма. Фотографии, впрочем, были сделаны уже достаточно давно.

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