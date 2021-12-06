Россия начала на Курилах тренировки со стрельбами. Об этом рассказывает пресс-служба Восточного военного округа.

Согласно имеющейся информации, в маневрах задействованы военные мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО. Им предстоит провести отработку нормативов.

Так, указывается, что военным необходимо будет провести стрельбу как из стрелкового оружия, так и из боевых машин. В завершение учений они проведут зачётные контрольные стрельбы.

Указывается, что участвующие в маневрах подразделения применяют средства связи нового поколения. Кроме того, известно, что они задействуют БПЛА «Орлан-10» и «Элеорон-3» для поиска целей и осуществления корректировки огня.

Также отмечается, что ведутся занятия по вождению боевых машин при низкой температуре, ограниченной видимости, а также по пересечённой местности.

Ранее мы сообщали, что Россия и члены АСЕАН начали первые совместные военно-морские учения. Они проводятся в Малаккском проливе.