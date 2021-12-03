Россия и члены АСЕАН (Ассоциации стран Юго-Восточной Азии) начали в среду свои первые совместные военно-морские учения в Малаккском проливе, который является одним из важнейших водных путей в мире. Во многих региональных СМИ по этому поводу подчеркивается, что это мероприятие является поддержкой «принципа неприсоединения» к глобальным военным блокам, которого твердо придерживается АСЕАН. Перевод иностранных источников представлен изданием discover24.ru.

Агентство France-Presse на основе информации от военно-морского флота Индонезии сообщило, что в учениях тем или иным образом приняли участие все 10 стран-членов АСЕАН. Помимо Индонезии, свои военные корабли или самолеты прислали Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Малайзия, Мьянма и Бруней. Филиппины участвовали в качестве «виртуальных наблюдателей».

Россия, со своей стороны, отправила для участия в учениях большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».

Китайский портал Sohu отмечает, что время проведения данных учений совпало с ростом напряженности в Тихоокеанском регионе. Издание приводит мнение военного аналитика из Национального исследовательского института обороны и безопасности Индонезии Конни Рахакундини Бакри, которая сказала: «Для нас очень важно обеспечить баланс сил в Юго-Восточной Азии и подтвердить, что принцип неприсоединения стран-членов АСЕАН к глобальным военным блокам сохраняется».

В Sohu напомнили, что ранее Путин заявлял, что укрепление связей со странами-членами АСЕАН всегда было одним из приоритетов внешней политики России. Он также подчеркнул, что у России и стран АСЕАН очень близкие позиции по ключевым глобальным и региональным вопросам.

Сингапурское издание Straits Times проинформировало, что от ВМС Республики Сингапур на совместные учения направлен ракетный корвет Vigor класса Victory. Командир этого корабля подполковник Гэвин Чеонг сказал: «Для военно-морских сил важно сотрудничать друг с другом, чтобы защитить наши ключевые морские торговые пути и работать над безопасностью в море. Эти учения позволяют военно-морским силам стран-членов АСЕАН и России укрепить сотрудничество, углубить взаимопонимание и укрепить уверенность в нашей способности решать общие проблемы морской безопасности».

В Straits Times также отметили важность поддержания принципа многополярного баланса сил в Юго-Восточной Азии, в рамках чего ВМС стран АСЕАН ранее участвовали в совместных военно-морских учениях с Китаем в 2018 году и с США в 2019 году.