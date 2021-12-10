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Россияне, которые имеют банковскую карту «Мир», могут получить 100 тысяч рублей. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Речь идёт о тех россиянах, которые вакцинировались против COVID-19. Все они будут автоматически участвовать в розыгрыше, в котором можно получить 100 тысяч рублей. Отмечается, что это уже четвёртый розыгрыш среди привитых россиян.

Тем, кого выберет специальная программа, придёт сообщение на портале госуслуг. Посмотреть информацию о победителях также можно на сайте бонусзаздоровье.рф. Получить выигрыш россияне смогут уже в скором времени после объявления победителей.

Так как выигрыш перечисляется только на карту «Мир», победителям потребуется указать реквизиты этой карты.

Ранее мы сообщали о выплате в размере 10 тысяч рублей для россиян. Получат они её до конца декабря.

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