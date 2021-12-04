Часть россиян получит от ПФР в декабре выплату в размере примерно 10 тысяч рублей. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Выплата, как уточняется, предназначается для семей не менее, чем с двумя детьми. Однако второй ребёнок должен появиться после 1 января 2018 года. Но и это не единственное условие. Также средний доход на одного человека в семье должен быть менее двух прожиточных минимумов.

Размер пособия, как отмечается, составляет столько же, сколько прожиточный минимум на ребёнка. В среднем это около 10 тысяч рублей, так как сумма в каждом регионе своя.

Чтобы семье была назначена выплата, требуется обратиться в ПФР, МФЦ или воспользоваться порталом госуслуг. Указывается, что отправить заявление можно сразу же после рождения второго ребёнка. В ситуации, если сделать это в первые шесть месяцев жизни ребёнка, то деньги будут выплачены сразу за весь этот период. Если заявление будет подано позже, то выплаты начнут со дня обращения.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме поддержали идею о введение новых выплат для семей с детьми. Размер пособия составит около 13 тысяч рублей.