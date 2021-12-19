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Казахстан играет в опасные игры, начиная прививать детям ненависть к России уже с детского сада, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он прокомментировал видеозапись, на котором воспитанники детсада инсценировали расстрел студента советскими бойцами на митинге в 1986 году.

На видео дети, изображающие советских солдат грубо обращаются со «студентом», а затем разыгрывают суд и расстрел. На вид малышам не более 5 лет. При этом за инсценировкой наблюдают другие дети и воспитатель.

По словам Милонова, такие видеозаписи не просто транслируют антироссийские настроения Казахстана. Они еще создают серьезную опасность для самих малышей. Которые когда-то могут взять в руки настоящий автомат и расстрелять ни в чем не повинных людей.

По словам депутата, российские власти плохо организовали работу с жителями Казахстана, из-за чего все больше граждан считают Россию врагом. Это нужно срочно исправлять.

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