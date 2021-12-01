Военные США направили в Сирию через ее восточную границу две колонны из примерно 60 и 40 единиц бронированной автотехники, что усиливает оккупацию «межнациональными силами» стран Запада под руководством США богатых нефтью регионов страны. Об этом сообщает американское военное издание Military Watch. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

В состав конвоев, помимо бронированных боевых автомобилей MRAP, было включено несколько бронетранспортеров. Силы США в Сирии используют танки M1 Abrams и боевые бронированные машины M2 Bradley и часто вступают в столкновения с сирийскими правительственными силами и правительственными ополченцами. Военное присутствие США считается незаконным, поскольку оно осуществляется против воли Дамаска и не имеет санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Кроме того, это военное присутствие связано с незаконным присвоением сирийской нефти, последующая продажа которой, как утверждают американские источники, финансирует ополченцев, поддерживаемых Западом. Наряду с силами США, спецназ из Франции, Великобритании и Норвегии также был задействован в вспомогательных ролях для достижения в Сирии провозглашаемых целей «контртеррористических операций».

Военное развертывание и связанное с этим присвоение нефти в сочетании с экономическими санкциями Запада были призваны оказать давление на действующее сирийское правительство, которое является давним противником Запада еще со времен «холодной войны». Однако, поскольку большая часть Сирии находится под контролем ее правительства, а поддерживаемые Западом повстанцы на большей части территории страны были побеждены к 2019 году, Сирия приступила к восстановлению при поддержке незападных стран, в первую очередь Китая и России.

Нынешнее усиление присутствия США на северо-востоке Сирии может быть подготовкой к дальнейшему давлению на Дамаск или к проведению дополнительных операций. Хотя военное присутствие США в Сирии сравнительно невелико, оно поддерживается сетью американских баз на Ближнем Востоке и присутствием поблизости военно-морских сил, способных быстро оказать поддержку в случае возникновения угрозы продолжению оккупации.