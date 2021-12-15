Веб-сайт Military Times поделился со своими читателями двумя новостями по ситуации вокруг Украины – как водится, хорошей и плохой (разумеется, с американской точки зрения). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Хорошая новость заключается в том, что оперативная группа, включающая более чем 100 американских военнослужащих из Национальной гвардии Флориды на далеком западе Украины, находится вне досягаемости Москвы.

Хотя представитель министерства обороны отказался комментировать численность американских военнослужащих в Украине, в операциях по обучению и наставничеству украинских кадров в Центре боевой подготовки в Яворове ранее насчитывалось около 165 военнослужащих. Этот учебный центр расположен намного ближе к Польше, чем к Киеву.

Плохая новость заключается в том, что это может стать началом «постоянно милитаризованной границы» между Россией и Украиной.

«Конфликт уже происходит», – сказал Military Times генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий американскими войсками в Европе, а ныне заведующий кафедрой в Центре стратегических исследований и анализа европейской политики.

До сих пор войсковые операции на востоке Украины в основном ограничивались перестрелками между украинской армией и ополчением Донбасса. С появлением поблизости большого количества регулярных российских воинских частей расклад изменился. Официальные лица в Вашингтоне и Киеве с тревогой сигнализируют о том, что замороженный почти семилетний конфликт с Россией может резко обостриться.

Однако эксперты, беседовавшие с Military Times, считают, что Россия не намерена вторгаться в Украину, по крайней мере, в ближайшей перспективе. По их мнению, у России нет военного потенциала или желания оккупировать всю Украину. Напротив, растущее присутствие России на границе с Украиной является ответом Москвы на разорванные и все более враждебные отношения с Киевом.

«Россия недовольна тем, что Украина теперь враждебная страна, а украинские лидеры заявляют, что хотят вернуть Донбасс и Крым силовым путем», – отмечает Роберт Ли, бывший офицер морской пехоты, а ныне доктор военных наук Королевского колледжа в Лондоне. По словам Ли, основной целью наращивания военной мощи России на границе с Украиной является сохранение военного преимущества в регионе.

В настоящее время русские могут наносить удары по целям в любой точке Украины с различных платформ, сказал Ли. Кроме того, заявленное намерение Украины, изложенное в «Стратегии освобождения и реинтеграции Крыма», принятой украинским кабинетом в сентябре этого года, вынудило, в глазах Москвы, милитаризовать границу со своим западным соседом.

Таким образом, если наращивание российских вооруженных сил на границе не сигнализирует о неизбежном вторжении Москвы в Украину, это также не означает, что война выходит за рамки возможного. По мнению Ли, такое вторжение будет спровоцировано пересечением «красной черты» Путина, такой как продажа или поставка США ракет дальнего действия или артиллерии на Украину. Такое оружие также могло быть использовано в наступательных операциях против территории России.

Другие эксперты, с которыми говорил Military Times, согласились с тем, что основной целью Москвы является обеспечение безопасности восточных областей Украины, которые с 2014 года пребывают в состоянии вооруженного конфликта.

«Я не представляю, что они [пророссийские силы] стремятся выйти из Донбасса и наступать в сторону Харькова или Киева, поскольку у них нет такой необходимости. Они уже контролируют большую часть Донбасса, имея в виду стратегическую цель – представить Украину Западу как несостоявшееся государство», – сказал Ходжес. По его словам, России этого достаточно, чтобы дать понять Европе и Западу, что не следует интегрировать Украину в НАТО.

Что касается потенциального участия США в конфликте на Украине, Ходжес считает, что такого исхода не хотят ни Вашингтон, ни Москва. Он не думает, что администрация Байдена всерьез рассматривает «военный ответ», и Кремль также не хочет спровоцировать США на вступление в конфликт.

«Я думаю, что США должны продолжать и, возможно, увеличивать объем разведданных, которые мы предоставляем Киеву», – сказал Ходжес, считая, что Вашингтон должен и дальше оказывать Киеву военную помощь на нынешнем уровне. Но вместо того, чтобы повышать ставки с помощью более совершенного вооружения, Вашингтону следует разработать окончательную стратегию для региона, а не просто реагировать на каждый кризис по частям.