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Инициативы России по гарантиям безопасности вызваны совсем не страхом, а слишком уж наглыми действиями соседей, вынуждающих Москву предпринимать крайние меры, заявил замглавы дипломатического ведомства Андрей Руденко.

Он пояснил, что речь не только в Украине, но и в других странах, соседствующих с РФ. В некоторых из них уже имеются американские ракеты, способные долететь до российской столицы за 4–5 минут. На украинской территории такого оружия пока нет, но Москва уже сейчас предпринимает «превентивные меры», чтобы заранее предотвратить их появление.

При этом РФ не просто требует гарантий безопасности, а предупреждает, что без них она намерена предпринять шаги, которые сейчас раскрывать никто не собирается. Пока они просто называются военным ответом, а уж каким он будет, станет понятно только в случае его применения.

Россия фактически призывает Украину и ее западных партнеров остановить запущенный процесс нагнетания ситуации. Если до них этот призыв не дойдет, то она будет вынуждена действовать по-другому.

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