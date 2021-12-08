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Консультант-аналитик компании «Мегалайн» заявила, что это решение придаст проекту сил и уверенности.

К формированию будущего облика территории промзоны «Горская» привлекут международные и российские архитектурные бюро. Об этом на пресс-конфренции в пресс-центре медиагруппы «Патриот» рассказала консультант-аналитик компании «Мегалайн» Елена Прозорова.

«Мы считаем что в современном мире надо брать наилучший опыт, особенно в реализации таких современных проектов, поэтому мы организовали международный архитектурный конкурс, куда приглашены не только российские архитектурные бюро, но и международные. Мы очень надеемся, что этот новый глоток придаст нам сил и уверенности, и эти компании предложат какие-то такие решения, которые будут действительно работать и работать на благо нашего города» – отметила Прозорова.

Компания «Мегалайн» начала сотрудничество со Смольным по развитию «Горская» еще летом. Тогда было подписано соглашение на реконструкцию и обновление бывшей территории промзоны. Планируется, что «Горская» станет современным кластером с более чем 14 тысячами рабочих мест.

Сбор заявок на участие в международном архитектурном конкурсе уже стартовал. Общий призовой фонд составит 15 миллионов рублей. Средства будут поделены сразу на нескольких участников.

 

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