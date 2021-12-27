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Мэр украинской столицы Виталий Кличко намерен развернуть территориальную оборону для защиты города от «российского вторжения». В ходе совещания по безопасности он заявил, что в Киеве находится около пяти сотен стратегически важных объектов, которые должны быть надежно прикрыты на случай «войны».

В настоящий момент объявлен набор резервистов территориальной обороны, которые уже в январе 2022 года примут участие в командно-штабных учениях. По словам Кличко, и они, и силовые структуры должны взять на себя обязанности по защите критической инфраструктуры города, если возникнет реальная угроза нападения на столицу либо другая чрезвычайная ситуация.

Напомним, что с подачи Запада Украина уже месяц ожидает «нападения» России, которое европейские и американские СМИ «назначили» на январь. Киев грозит оказать ожесточенное сопротивление, а некоторые персоналии, такие как советник ОПУ Арестович, прочат Москве разгромное поражение.

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