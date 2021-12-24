Украине не нужно боятся России, потому что ее военная мощь «сильно раздута», заявил советник ОП Украины Алексей Арестович. Он пояснил, что лично «воевал с Россией» и знает, что ничего опасного ее войска собой не представляют.

Политик довольно сумбурно объяснил, что 170 тысяч военнослужащих, которые якобы находятся на границе Украины – это мало, чтобы успешно провести наступление. Он также заметил, что «по нашим оценкам», боевая готовность этих подразделений очень низкая. Кто именно проводил эту самую оценку, «эксперт» разъяснить забыл.

Также он заявил, что Россия во все времена была «фабрикой по производству понтов», а на деле ее армия не справится с украинскими вооруженными силами, гордо именующими себя «вторыми в Европе».

У военных подразделений РФ, сообщил Арестович, отсутствуют «элементы, которые совершенно необходимы по войне». Пояснять эту фразу политик не стал, так как скорее всего и сам ничего не понял.

Арестович часто выдает такие словесные «шедевры». Чего стоит только его предложение переименовать страну в СШУ – Соединенные Штаты Украины.