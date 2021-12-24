Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украине не нужно боятся России, потому что ее военная мощь «сильно раздута», заявил советник ОП Украины Алексей Арестович. Он пояснил, что лично «воевал с Россией» и знает, что ничего опасного ее войска собой не представляют.

Политик довольно сумбурно объяснил, что 170 тысяч военнослужащих, которые якобы находятся на границе Украины – это мало, чтобы успешно провести наступление. Он также заметил, что «по нашим оценкам», боевая готовность этих подразделений очень низкая. Кто именно проводил эту самую оценку, «эксперт» разъяснить забыл.

Также он заявил, что Россия во все времена была «фабрикой по производству понтов», а на деле ее армия не справится с украинскими вооруженными силами, гордо именующими себя «вторыми в Европе».

У военных подразделений РФ, сообщил Арестович, отсутствуют «элементы, которые совершенно необходимы по войне». Пояснять эту фразу политик не стал, так как скорее всего и сам ничего не понял.

Арестович часто выдает такие словесные «шедевры». Чего стоит только его предложение переименовать страну в СШУ – Соединенные Штаты Украины.

Вам может понравиться

Учёные из Германии нашли в мозге женщин зону, реагирующую на стимуляцию клитора

Немецкие учёные нашли у женщин область мозга, которая связана с их гениталиями и реагирует на прикосновения к ним. Об этом сообщает издание Gazeta.ru. В исследовании было задействовано 20 женщин, которым
  • Анна
  • 22.12.2021
  • читать 1 минуту

В Японии спустили на воду первый в мире танкер на электрической тяге

В японской префектуре Кагава прошла торжественная церемония, посвященная спуску на воду первого в мире танкера на электрической тяге Asahi. Подробности рассказали журналисты агентства ТАСС. Детище компании Asahi Tanker, названное в

«Взгляд»: НАТО может выдвинуть России неприемлемые или невыполнимые требования

НАТО и России рано или поздно все равно придется садиться за стол переговоров. Чтобы ускорить данный процесс, Москве следует надавить на западных партнеров, которые слишком уж откровенно тянут время. При
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 декабря – снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 24 декабря – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Подольск: погода, 24 декабря – пасмурно, до -11 °C | Армавир: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -4 °C |