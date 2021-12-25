Рустем Нуриев, градоначальник Елабуги, решил принести извинения за то, что назвал пожилых россиян, не сделавших прививку, «врагами». Соответствующий пост появился на его страничке в соцсети «Инстаграм».

В сообщении отмечается, что он сожалеет за свое эмоциональное высказывание, которое привело к искажению реального смысла его переживаний. Он искренне извиняется перед всеми, кто был задет его словами, которые были произнесены лишь из-за тревоги за горожан. Нуриев добавил, что защита россиян от COVID-19 для него является «важнейшим вопросом», требующим решения.

Мэр Елабуги отметил, что сейчас местные власти прилагают все усилия для остановки распространения инфекции. В СМИ напоминают, что в рамках закрытого собрания Нуриев обвинил невакцинировавшихся пенсионеров в том, что из-за них медикам не удается проводить плановые медосмотры.