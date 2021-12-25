Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Рустем Нуриев, градоначальник Елабуги, решил принести извинения за то, что назвал пожилых россиян, не сделавших прививку, «врагами». Соответствующий пост появился на его страничке в соцсети «Инстаграм».

В сообщении отмечается, что он сожалеет за свое эмоциональное высказывание, которое привело к искажению реального смысла его переживаний. Он искренне извиняется перед всеми, кто был задет его словами, которые были произнесены лишь из-за тревоги за горожан. Нуриев добавил, что защита россиян от COVID-19 для него является «важнейшим вопросом», требующим решения.

Мэр Елабуги отметил, что сейчас местные власти прилагают все усилия для остановки распространения инфекции. В СМИ напоминают, что в рамках закрытого собрания Нуриев обвинил невакцинировавшихся пенсионеров в том, что из-за них медикам не удается проводить плановые медосмотры.

Вам может понравиться

Евродепутат от Польши призвал Варшаву вооружаться, чтобы не дать подчинить себя сверхдержавам

Польше нужно срочно усиливать свою армию и оснащать ее современным вооружением. В противном случае в результате геополитических игр США, Китая и России кто-то в очередной раз возьмет Варшаву под свой

В Сети опубликованы уникальные кадры спасения летчика Су-24, сбитого Турцией в 2015 году

В Сети появилась уникальная видеозапись операции по спасению летчика-штурмана сбитого Турцией штурмовика Су-24. Данный инцидент, напомним, произошел в 2015 году над воздушным пространством Сирии. Запись получил у российских военнослужащих журналист

ВСУ понесли на Донбассе крупные потери – раненых и погибших вывозили самолетами

Очередная попытка Киева захватить новые населенные пункты на Донбассе завершилась плачевно. ВСУ понесли крупные потери, из-за чего потребовалось отправлять в регион военно-транспортный самолет для вывоза погибших и эвакуации раненых, пишет
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 декабря – переменная облачность, до -16 °C | город Мытищи: погода, 25 декабря – снег, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 25 декабря – снег, до -3 °C | Подольск: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 25 декабря – небольшой снег, до 0 °C |