Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одной из частых тем для разговора с президентом России Владимиром Путиным является ситуация на Балканах.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время проведения встречи с почётным консулом Белоруссии в Сербии Драгомиром Каричем. Так, он сообщил, что вопрос о Балканах поднимается практически на каждой встрече с Путиным.

Также Лукашенко отметил, что на Балканах находится Сербия, которая всегда была для славянства точкой опоры в данном регионе. Президент Белоруссии отметил, что они с Путиным часто разговаривают о существующих на Балканах проблемах и указал, что они нацелены на хорошее сотрудничество.

Кроме того, Лукашенко отметил, что отношения Белоруссии с Сербией остаются хорошими, и они являются надёжными друзьями.

Ранее Александр Лукашенко высказался по поводу президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал его случайным человеком в политике.