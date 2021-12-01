Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью агентству “РИА Новости” заявил, что президент Украины Зеленский – случайный в политике человек, не понимающих ее многочисленных тонкостей. В таком же духе он высказался и об Александре Турчинове, сообщив, что знал его ранее.

«Я еще его знал, как человека. Ну, какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку», – сказал Лукашенко.

С ним не согласился ведущий Дмитрий Киселев. Он напомнил, что Турчинов занимал пост секретаря СНБО задолго до событий 2013-2014 годов. Также украинский политик некоторое время был исполняющим обязанности президента, а на Майдане выполнял функции коменданта.

«Вам виднее, вы там были, работали», – не стал спорить Лукашенко.

Напомним, что в отношениях между Украиной и Белоруссией сохраняется напряженность. Киев ввел санкции против ближайшего окружения Лукашенко, а тот в свою очередь заявил, что Украина пытается вмешиваться во внутренние дела соседнего государства.