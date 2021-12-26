Расширение Североатлантического альянса в 90-х годах прошлого столетия стало для России серьезной трагедией, но она ничего не могла сделать. Сейчас, превратившись в «вездесущего ястреба», Москва намерена взять реванш, пишет французское издание Les Echos.

За 30 лет РФ сильно изменилась, отмечают авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия». Теперь она не просто бряцает оружием и успешно ведет информационные войны. Одновременно с этим Москва грамотно использует состояние непрекращающейся угрозы и дипломатию неопределенности в своих интересах и постоянно укрепляет свои позиции на международной арене.

Президент РФ Владимир Путин ясно дал Западу понять, что Россия готова дать ему бой. Поведение страны сильно изменилось и теперь она готова к реваншу. Ее требования по гарантиям безопасности – это ультиматум. Который вынуждает НАТО либо самораспуститься, либо пойти на Москву войной. Однако второй вариант для него совершенно неприемлем, так как растущая мощь России сводит к нулю вероятность победы.