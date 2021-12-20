Долгое время единственным сдерживающим фактором оставалось ядерное оружие. Именно оно не давало НАТО агрессивнее действовать против России, несмотря на превосходство в 3–4 раза по численности войск и количеству вооружений. Однако сегодня у РФ появился еще один аргумент для сдерживания Альянса, объяснил военный эксперт Алексей Леонков.

Он подчеркнул, что неядерные гиперзвуковые ракеты представляют серьезную угрозу для США и НАТО. К примеру, гиперзвуковые комплексы «Кинжал» позволяют эффективно поражать наземные и морские цели, причем защититься от них невозможно. В настоящий момент эти ракеты используются на истребителях МиГ-31К, но в скором времени могут быть установлены и на бомбардировщики Ту-22М3.

Еще более опасным оружием являются боевые блоки «Авангард», которые доставляются к цели посредством баллистических ракет, а затем развивают скорость до 27 Махов и наносят сокрушающий удар.

В следующем году на вооружении РФ должны появиться и ракеты морского базирования «Циркон». Они уже прошли испытания при запуске с надводных кораблей и подводных лодок, подтвердив соответствие заявленным характеристикам.