Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал часто звучащие заявления о возможном размещении российских ракет на Кубе для установления паритета с Соединенными Штатами. Он отметил, что в этом нет необходимости, так как у России есть ракетные комплексы «Авангард».

Гиперзвуковые боевые блоки этих систем всего за 12 минут долетят до Вашингтона, пояснил Леонков. За это время США никак не смогут подготовиться к отражению атаки. Высокопоставленные чиновники Пентагона еще будут допивать чашечку кофе, когда «Авангард» сотрет Америку с лица планеты.

По словам эксперта, Соединенные Штаты оказались в тупике, из которого никак не могут найти выход. Москва отлично справляется и с разработкой гиперзвукового оружия, и со средствами противодействия ему. У США же пока имеются только большие планы, реализовать которые не удается.