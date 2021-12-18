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Евросоюз уже подготовил пакет санкций против России на случай ее «вторжения на Украину», сообщило французское издание Le Figaro. Мнения читателей о действиях ЕС разделились, причем большинство из них требуют прекратить вмешиваться не в свое дело.

«Европа решила заняться проблемами, по сути, неизвестных ей русских и украинцев», – считает один из комментаторов.

Другой написал, что ЕС вместе с НАТО готовят агрессию против России и заранее спешат оправдаться за нее, придумывая небылицы о будущем «нападении».

«Хватит принимать нас за дураков», – добавил он.

Напомним, что в ходе саммита «Восточного партнерства» 27 государств ЕС заявили о поддержке санкций против РФ. Они отметили, что уверены в грядущем «вторжении РФ» на Украину, поэтому готовы действовать, вводя в ответ экономические ограничения.

Ранее французские читатели заявили, что Москва давно не боится западных санкций, так как именно они сыграли важную роль в небывалом подъеме российской экономики.

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