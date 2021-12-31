Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью изданию РИА Новости высказался о предложениях со стороны России о гарантиях безопасности.

Согласно заявлению Лаврова, Россия будет стремиться к тому, чтобы добиться создания необходимой ей системы договоренностей. Данная система должна быть основана на том, чтобы страны, участвующие в договоренностях, отказались от попыток достичь превосходства в военной сфере. В частности, это касается продвижения НАТО на восток – Россия хочет помешать этому, а также не допустить размещения систем вооружений, которые будут угрожать России. В особенности это касается вопроса о размещении вооружения на территории Украины.

Лавров указал, что России нужны юридически обязывающие гарантии. Он объяснил это тем, что на Западе зачастую не выполняют взятые обязательства, а также заверения и обещания, особенно если они были даны устно.

Ранее в США сообщили, что собираются обсудить с Россией ситуацию с безопасностью в Европе и переговорить насчёт Украины. В последнем случае, как было отмечено, обязательно должен присутствовать и Киев.