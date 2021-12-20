Сергей Соседов, музыкальный критик, смог довести до слез Ольгу Бузову, российскую исполнительницу, в рамках телешоу «Х-Фактор», которое транслируется в Белоруссии.

Эксперт подверг жесткой критике Никиту Белько, ученика Бузовой. Он заявил, что юноша добился своего успеха лишь благодаря красивому внешнему виду, а не голосу. Однако молодой исполнитель выступил против Соседова, заявив, что смог пробить себе путь наверх именно благодаря своему таланту. Критик сразу же обвинил его в неуважении к старшим и пренебрежением к жюри.

Бузова же отметила, что произошедший скандал является очередной провокацией, устроенной Соседовым. Она считает, что критик ругает ее подопечных, так как хочет побольнее задеть ее. Юноша не выдержал и заплакал, после чего слезы появились и на глазах певицы. В итоге Белько удалось попасть в суперфинал передачи.