Уже в следующем году Пентагон сможет оказывать давление на РФ в области гиперзвукового оружия, сообщил в издании РИА Новости военный эксперт Александр Коц. Он пояснил, что в сентябре в США будет представлена концепция противоракет, предназначенных для перехвата гиперзвуковых боезарядов.

Разработкой этой концепции сейчас занимаются известные компании Lockheed Martin, Raytheon Missiles and Defense и Northrop Grumman Systems. Они примут участие в конкурсном этапе, на который выделяется 60 миллионов долларов. Чей вариант будет самым эффективным, тот и продолжит работу над перехватчиком.

Помимо этого, к 2023 году США планируют запустить спутниковую группировку с инфракрасными датчиками, которая будет отслеживать гиперзвуковое оружие России и Китая и обнаруживать его сразу во время старта.

Эксперт напоминает, что Соединенные Штаты уже несколько раз проводили испытания собственной гиперзвуковой ракеты AGM-183A, которая должна запускаться с бомбардировщика B-52. Однако все тесты оказались провальными. Разработка защиты от гиперзвуковых боезарядов США и Китая призвана компенсировать отставание в создании такого оружия, уверен Коц.