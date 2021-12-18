За всё время с начала пандемии COVID-19 инфекцией переболел примерно каждый 30-й человек. Об этом сообщает ТАСС.

Так, коронавирус был выявлен более чем у 273 миллионов человек. Таким образом, болезнь выявлялась примерно у каждого 30-го человека на Земле, однако в подсчётах есть некоторые погрешности, которые определить невозможно. Связано это с тем, что в подсчётах участвуют и повторно переболевшие коронавирусом люди, однако нет отдельной статистики, которая учитывала бы повторные заражения.

Отмечается также, что смертность от коронавируса немного снижается. За прошедшую неделю скончалось от COVID-19 50,1 тысяч человек, что меньше на 2,2 тысячи по сравнению с прошлой неделей. За всё время пандемии умерло от инфекции более 5,3 миллиона пациентов (примерно каждый 50-й заразившийся).

Больше всего новых случаев инфицирования выявляется в США – около 140 тысяч заражений в сутки.

Недавно мы сообщали, что коронавирус оказывает негативное влияние на сердце. Болезнь ослабляет организм, из-за чего сердцу приходится больше работать.