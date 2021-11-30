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Представители аукционного дома Christie’s отметили, что в рамках недавнего аукциона, прошедшего в столице Британии, почти за 7 миллионов долларов была реализована частная коллекция изделий Фаберже.

Отмечается, что данный набор состоял из 86 изделий. Он был собран Гарри Вульфом, предпринимателем из Великобритании. Первоначально предполагалось, что комплект будет продан за 3 или 4 миллиона долларов, однако итоговый результат оказался гораздо выше – 6 миллионов 900 тысяч долларов.

Наибольшую сумму удалось выручить с искусственной земляники, размещенной в хрустальном стаканчике и украшенной драгоценными камнями. Она была создана более 120 лет назад. Ее продали за 430 тысяч долларов. Вторым наиболее дорогостоящим лотом стала фигурка синицы, изготовленная в этот же отрезок времени и покрытая золотом. Она ушла с молотка за 200 тысяч долларов.

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