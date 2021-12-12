Соединенные Штаты задались целью уже к 2030 году построить атомную субмарину нового поколения SSN(X). На ее достижение ВМС США получили 98 миллионов долларов.

Новые подлодки заменят субмарины класса Virginia, которые к 2030 году окончательно устареют и не смогут справляться с выполнением основных боевых задач. Еще через 18 лет США планируют довести количество новейших АПЛ до 66 единиц. По предварительной информации, каждая из них обойдется бюджету страны в 6 миллиардов долларов, но в будущем эта сумма может возрасти.

АПЛ нового поколения, по словам американских военных, будет абсолютно бесшумной. Ее построят с применением технологии стелс, обеспечивающей невидимость лодки для гидролокаторов потенциального противника. Кроме того, преимуществами SSN называют новейшее вооружение, гораздо более мощные торпеды и высокую маневренность даже на большой глубине.

Напомним, что с такой же помпой США анонсировали эсминцы-невидимки Zumwalt. Однако за пять лет они превратились в ржавые корыта, а ВМС так и не успели придумать, что делать с этими кораблями.