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Соединенные Штаты еще не придумали, как лучше использовать свой новый эсминец-невидимку Zumwalt, а он уже успел заржаветь, пишет американское издание The Drive. Авторы отметили, что внешний вид корабля, зашедшего в залив Сан-Диего, не выдерживает никакой критики.

Эсминец поступил на вооружение ВВС всего 5 лет назад. На его строительство Соединенные Штаты потратили 9 миллиардов долларов, однако сейчас по его виду сложно назначить такую цену. Практически все плитки, предназначенные для придания кораблю стелс-способностей, потеряли свой первоначальный цвет. Кроме того, на корпусе даже невооруженным глазом видны многочисленные следы коррозии.

Мнения экспертов о ржавчине разделились. Одни специалисты заявляют, что ее появление – это закономерность и ничего страшного в этом нет. Другие уверены, что коррозия указывает на серьезные проблемы в американских военно-морских силах. Также ряд специалистов отмечает, что из-за автоматизации на судне Zumwalt гораздо меньше моряков, поэтому следить за появлением ржавчины и своевременно ее удалять просто некому.

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