Российская компания Zala Aero, входящая в группу компаний «Калашников», поделилась видеозаписью испытаний боеприпасов «Ланцет». Об этом рассказывает издание РИА Новости.

Как сообщается, запуск барражирующих боеприпасов «Ланцет» был осуществлён при помощи механической катапульты. Осуществлялся пуск с борта штурмового катера БК-16Э.

На видеозаписи был также продемонстрирован запуск дрона-разведчика Zala, который после завершения своей задачи осуществил посадку на берег при помощи парашюта. Для предотвращения повреждений под фюзеляжем дрона предусмотрена подушка безопасности.

Отмечается, что возвращение боеприпасов «Ланцет» на берег не предусмотрено. Данный класс оружия способен долгое время пребывать в районе цели в воздухе и при её обнаружении он её уничтожает. Если же цель так и не была найдена, происходит самоуничтожение дрона.

Недавно подполковник Юрий Чикин заяви, что уже в следующем году начнутся государственные испытания боевой техники «Бумеранг». Начало испытаний запланировано на весну, а окончание ближе к концу года.