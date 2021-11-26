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Юрий Чикин, российский подполковник, в рамках беседы с прессой отметил, что государственные тесты новой БМП и БТР на основе современной архитектуры «Бумеранг» должны будут начаться следующей весной. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Согласно его словам, боевая техника уже смогла пройти предварительное тестирование, которое завершилось с успехом. На данный момент времени проводится доработка тестовых образцов, чтобы затем предъявить их на госиспытания, которые собираются провести в начале или середине весны грядущего года. Он добавил, что эти тесты завершатся ближе к концу 2022 года.

В СМИ отмечают, что на основе новой платформы был создан БТР К-16 и БМП К-17. Первый имеет боевой модуль, оснащенный пулеметом калибра 12,7 миллиметра, а боевая машина пехоты оборудована 30-миллиметровым автоматическим орудием и комплексами, предназначенными для пуска ракет «Корнет».

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