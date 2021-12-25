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Россия сделала «непотопляемый авианосец» из Крымского полуострова, заявил командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа. Он пояснил, что все новые корабли, которые принимались на вооружение ВМФ РФ, достались Черноморскому флоту.

Всего Неижпапа насчитал несколько фрегатов, патрульных и ракетных катеров, а также не забыл о шести дизель-электрических субмаринах проекта «Варшавянка». Однако он все же неправ, так как Москва усиливала и другие флоты, помимо Черноморского.

Не нравится контр-адмиралу и появление в Крыму береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», которые держат под своим контролем большую часть акватории. По словам командующего, Москва разворачивает мощные боевые системы, чтобы «удержать захваченные территории».

РФ действительно намерена обеспечивать защиту жителей Крыма, которые высказались за воссоединение с Россией почти 8 лет назад. Она задействует для этой цели не только перечисленное выше вооружение, но еще и передовые средства ПВО С-400, которые совсем недавно использовались в военных маневрах.

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