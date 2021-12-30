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Пентагон снова в панике и на этот раз ее причиной стал уникальный китайский спутник «Пекин-3». Этот космический аппарат сделал целую серию сверхчетких снимков американских городов в таком высоком разрешении, что на них можно разглядеть даже мелкие детали архитектурных сооружений. Но самое печальное для США – это возможность фиксировать военные транспортные средства и идентифицировать грузы, перевозку которых они осуществляют.

Разработчики аппарата рассказали, что он делает высококачественные фотографии с огромной скоростью. Летом он просканировал 3 800 км2 в заливе Сан-Франциско всего за 42 секунды, что можно заслуженно назвать мировым рекордом.

Спутник «Пекин-3» оснащен искусственным интеллектом, который позволяет обнаруживать в разных уголках планеты определенные объекты и моментально переправлять их снимки в центр управления на земле. При этом он способен следить сразу за 500 регионами благодаря высокой скорости и непревзойденной маневренности.

Американский генерал Дэвид Томпсон ранее заявил, что Китай в ближайшее десятилетие обойдет Соединенные Штаты по космическим технологиям. Он разрабатывает новые аппараты и создает уникальные технические решения, которые тут же разворачиваются на орбите, вдвое быстрее США. Поэтому совсем скоро Пекин выйдет в мировые лидеры в данной сфере.

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