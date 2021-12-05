Команда исследователей из КНР определила, что многие вредные привычки могут заметно увеличить риск развития онкологических заболеваний у людей.

Согласно словам специалистов, вероятность возникновения рака намного выше у тех, кто постоянно недосыпают, употребляют блюда, приготовленные несколько дней назад, и страдают от психологических расстройств. Проведя соответствующее исследование, эксперты определили, что нехватка сна негативно влияет на нервную систему, увеличивая раздражительность человека, что и приводит к онкологии.

Из-за плохого питания появляются проблемы с пищеварительной системой и ухудшается вывод жидкостей. Еда, приготовленная более двух дней назад, имеет в себе большое количество канцерогенов. Риск развития онкологических болезней также был замечен у людей с продолжительной депрессией.