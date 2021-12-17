читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

НАТО вынудит Россию «потопить свой Черноморский флот в Севастополе», размечтался украинский «военный эксперт» Роман Скрыпин. Он заявил, что РФ действительно готовит «нападение на Украину», но оно закончится совсем не в пользу Москвы.

По информации Скрыпина, Россия планирует захватить Донбасс и поэтому совсем скоро «вторгнется на Украину». Но у нее не получится, так как на пути Москвы станет НАТО. Блок поможет Киеву защититься, а РФ заставит «пустить на дно» свои корабли.

Подобные заявления, сделанные от бессильной злобы, звучат на Украине ежедневно, поэтому особо обращать на них внимания не стоит. Официальная информация звучит совсем по-другому. К примеру, президент соседней страны Зеленский заявляет, что Запад не станет помогать Киеву. НАТО может вмешиваться лишь в те конфликты, в которых участвуют входящие в него государства. Украина же – это «форпост» Альянса, который не может рассчитывать на помощью

Официальная Москва неоднократно заявляла, что в придуманном Западом нападении на Украину Россия принимать участия не собирается. Единственным поводом для вооруженного столкновения с соседним государством может стать полномасштабное наступление ВСУ на Донбассе.

Вам может понравиться

Россия предложила внести в договор о безопасности принцип невозможности развязывания ядерной войны

РФ предлагает Соединенным Штатам внести в проект договора по гарантиям безопасности пункт о принципе невозможности развязывания ядерной войны. Также российская сторона требует полностью исключить возможность боевых действий на территориях Восточной

NetEasе: США сильно пожалеют, если рискнут использовать против России ядерное оружие

Американскому сенатору Роджеру Уикеру и другим агрессивно настроенным политикам США лучше не разбрасываться заявлениями об использовании против России ядерного оружия. Они могут сильно пожалеть о своих словах и действиях, если

NetEase: Российские подлодки “Борей” проучили НАТО за провокации в Черном море

Провокации НАТО в Черном море стали уже неприятной традицией, однако Россия контролирует ситуацию и иногда своими ответами ввергает Альянс в панику. Именно это произошло совсем недавно в Атлантическом океане, пишет
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 декабря – облачно с прояснениями, до -1 °C | город Мытищи: погода, 17 декабря – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 декабря – переменная облачность, до -12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 декабря – небольшой снег, до -10 °C | Королев: погода, 17 декабря – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 17 декабря – небольшой снег, до 0 °C | Армавир: погода, 17 декабря – пасмурно, до 7 °C |