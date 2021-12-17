НАТО вынудит Россию «потопить свой Черноморский флот в Севастополе», размечтался украинский «военный эксперт» Роман Скрыпин. Он заявил, что РФ действительно готовит «нападение на Украину», но оно закончится совсем не в пользу Москвы.

По информации Скрыпина, Россия планирует захватить Донбасс и поэтому совсем скоро «вторгнется на Украину». Но у нее не получится, так как на пути Москвы станет НАТО. Блок поможет Киеву защититься, а РФ заставит «пустить на дно» свои корабли.

Подобные заявления, сделанные от бессильной злобы, звучат на Украине ежедневно, поэтому особо обращать на них внимания не стоит. Официальная информация звучит совсем по-другому. К примеру, президент соседней страны Зеленский заявляет, что Запад не станет помогать Киеву. НАТО может вмешиваться лишь в те конфликты, в которых участвуют входящие в него государства. Украина же – это «форпост» Альянса, который не может рассчитывать на помощью

Официальная Москва неоднократно заявляла, что в придуманном Западом нападении на Украину Россия принимать участия не собирается. Единственным поводом для вооруженного столкновения с соседним государством может стать полномасштабное наступление ВСУ на Донбассе.