Киану Ривз прокомментировал созданную модификацию для игры Cyberpunk 2077, которая затрагивает его персонажа Джонни Сильверхенда. Интервью с актёром было опубликовано на YouTube-канале The Verge.

Как отмечается, благодаря этой модификации игровой персонаж актёра получил возможность заниматься сексом. Актёра это ничуть не смущает. Он заявил, что «всё хорошо, что приносит радость». О существовании модификации он не знал, но отметил, что рад ей.

Также Ривз высказался о виртуальном сексе в целом. Он считает, что если люди будут заниматься цифровым сексом с цифровым аватаром, то можно много заработать, а физически напрягаться не придётся. Кроме того, в будущем может появиться костюм, который будет передавать ощущения.

Компания CD Projekt, которая выпустила игру, актёра не поддерживает и даже запретила модификации, которые позволяют заняться сексом с Сильверхендом.

Недавно мы сообщали, что в США одобрили закон, направленный на запрет применения перекупщиками ботов. За счёт этих ботов перекупщики имеют большое преимущество над простыми покупателями.