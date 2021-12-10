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8 декабря в Вестминстерском аббатстве прошёл благотворительный рождественский концерт, организацией которого занималась Кейт Миддлтон.

Как отмечается, Кейт и принц Уильям участвовали в съёмках рождественской передачи. Журналисты обратили внимание на наряд Миддлтон, в котором она появилась на мероприятии.

Так, Кейт выбрала платье-пальто красного цвета и туфли в тон. Образ был дополнен замшевой сумочкой и бриллиантовыми серьгами, которые супруг подарил ей около десяти лет назад. Стоимость пальто, как отмечается, составляет три тысячи фунтов стерлингов, или около 291 тысячи рублей.

Столь дорогой наряд разозлил британцев. Они заявили, что во времена, когда семьи голодают, а пенсионеры умирают от холода, такая стоимость просто непростительна. Так они предложили Кейт купить пальто за сто долларов, а остальные деньги пожертвовать людям, которые находятся в бедственном положении.

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  • Анна
  • 09.12.2021
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