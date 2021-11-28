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Эксперт по вопросам британской королевской семьи Джонатан Сасердоти рассказал, кому звонит королева Елизавета II.

Как отмечается, ранее Сасердоти сообщил, что у королевы имеется мобильный телефон, который защищён от хакеров и прослушки. Сейчас он рассказал, с кем королева обычно общается при помощи этого телефона.

По его словам, это всего лишь два человека – дочь королевы, принцесса Анна, а также конюшенный Джон Уоррен. Должность Уоррена официально – «управляющий конными скачками». Сасердоти сообщил, что только эти два человека могут позвонить Елизавете II напрямую, а не через секретарей. И только на их звонки королева ответит.

Звонки от принцессы Анны удивления не вызывают. То, что подобными привилегиями обладает и Уоррен, как оказалось, тоже объяснимо – он является зятем покойного графа Карнарвона, который, в свою очередь, был близким другом королевы.

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