В СМИ отмечают, что протестанты и католики, а также православные церкви, расположенные на Западе, сегодня, 25 декабря начали праздновать один из основных праздников в христианстве – Рождество Христово.

Указывается, что по григорианскому календарю именно в этот день около 2000 лет назад произошло рождение Иисуса Христа. Данной версии придерживаются протестанты и Римско-Католическая церковь, а также многие православные церкви, расположенные по другую сторону Атлантики. 7 января этот праздник отмечают Русская православная, Грузинская, Сербская, Польская и иные восточные церкви.

Согласно священным писаниям, в этот день Мария Богородица, которая была беременна Иисусом, прибыла в Вифлеем вместе со своим супругом Иосифом, не являвшимся «родным» отцом мальчика. Христиане уверены, что ребенок был зачат от Святого Духа, поэтому является сыном Бога.