Дарья Сергеева, специалист в области кардиологии, поведала о том, каким должно быть нормальное соотношение массы и роста (ИМТ). При отклонении от нормы возможно возникновение проблем со здоровьем.

Для расчета соответствующего параметра массу тела необходимо поделить на квадрат роста. В случае если данный показатель превысит 25 единиц, то это указывает на наличие у него лишних килограммов. Если он и вовсе превысит 30 единиц, то значит, человек страдает от ожирения. У людей с недостаточной массой тела этот параметр ниже 18,5 единиц.

Последние статистические данные показывают, что более 59 процентов жителей РФ обладают избыточным весом, а у 24 процентов наблюдается ожирение. Медик напомнила, что большой показатель ИМТ указывает на повышенную вероятность развития у человека сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.