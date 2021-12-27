Анна Кореневич, эксперт в области кардиологии, на своем видеоканале на «Ютуб» поведала о том, какие последствия ждут курящих после отказа от никотина.

Согласно ее словам, после бросания этой вредной привычки у человека изменяются значения пульса и давления, однако это не наносит вред его организму. Она добавила, что иногда люди курят для подавления страха, тревожности и скрытого беспокойства. После отказа от курения у них пропадает «эта таблетка от страха», поэтому им кажется, что их состояние ухудшилось.

В действительности же организму, наоборот, становится лучше. К примеру, в нем значительно снижается скорость увеличения бляшек в сосудах, а также уменьшается вероятность возникновения инсульта и инфаркта. Кореневич добавила, что при наличии тревожности следует обратиться за помощью к психотерапевту.