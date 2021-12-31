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Нерушимость границ Украины не будет предметом торга, заявил в своем первом новогоднем обращении к жителям Германии канцлер Олаф Шольц. Он отметил, что Запад в ситуации вокруг Украины сталкивается с «новыми вызовами».

«Нерушимость границ – большое благо, она не подлежит обсуждению», – добавил канцлер.

Он также заявил, что целью Германии, которая в следующем году принимает председательство в большой семерке, является сильная объединенная Европа, продолжающая исповедовать демократические ценности.

По словам Шольца, группа семи под руководство ФРГ должна превратиться во флагмана справедливого мира и климатически нейтрального хозяйствования. Также канцлер заявил, что голос ФРГ будет услышан, если он будет звучать «в хоре с другими нациями».

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