В Канаде власти отказались отправлять на Украину военную помощь. Об этом рассказывает издание The News Glory.

В Киеве уже продолжительное время заявляют, что Россия отправила свои военные силы и технику на границу с Украиной. Также заявляется, что это указывает на подготовку России к началу «вторжения».

Несколько недель назад Минобороны Канады заявило, что собирается отправить на Украину своих военнослужащих и боевые самолёты. Однако 6 декабря глава Генштаба ВС Канады Уэйн Эйри заявил, что военную помощь они оказывать Украине не будут.

Согласно его словам, Украине следует действовать осторожно и дипломатично. Также было высказано мнение, что увеличение численности войск на Украине разозлит Россию и станет стимулом для вторжения.

Сейчас на Украине пребывают несколько сотен военнослужащих Канады, которые, как было официально заявлено, являются инструкторами украинской армии.

Авторы 19FortyFive ранее заявили, что даже если Канада отправит свой войска на Украину, то в случае войны с Россией это не спасёт ВСУ. Как было отмечено, у России есть огромная армия и мощная бронетехника.