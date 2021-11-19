Канада заявила о подготовке к отправке на Украину нескольких сотен своих солдат. Также она намерена передать Киеву свои истребители CF-18, которые в настоящий момент дислоцируются на территории Румынии. Политический обозреватель американского издания «1945» Майкл Пек уверен, что это не поможет ВСУ в случае войны с Россией.

В распоряжении РФ имеется огромная армия, мощная бронетехника, а также современные истребители и бомбардировщики, которые легко расправятся с легкими канадскими самолетами. Как бы ни хотелось Канаде, ей никогда не стать серьезным противником для России. Военнослужащие, которых она отправляет на Украину, смогут сыграть разве что роль «лежачих полицейских» и задержать продвижение российской армии всего на пару минут.

Эксперт, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», отмечает также, что отправка военной помощи и бойцов на Украину станет весьма серьезным испытанием для министра обороны Канады Аниты Ананд.