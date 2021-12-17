Журналисты британского издания The Sun заявили о своем визите в украинские окопы, расположенные «в 50 ярдах от 175-тысячной российской армии». Они пообщались с «героическими» военнослужащими, которые готовы стоять «до последнего патрона или вздоха», а также сделать все для победы над «полчищами Путина».

В репортаже британских журналистов очень много эмоций и красивых слов. Не хватает только доказательств наличия столь огромной российской армии в «50 ярдах». Впрочем, привычки подтверждать эффектные заявления фактами у Запада не было никогда.

Издание The Sun не обошлось и без традиционных заявлений о том, как доблестные украинские воины 8 лет воюют с российской армией и героически сдерживают одну атаку за другой. Журналисты не посчитали нужным написать, что 8 лет ВСУ занимается разве что обстрелами мирных населенных пунктов да мародерством, неся небоевые потери после злоупотребления алкоголем. Впрочем, это выглядит совсем не так красиво, как «героическое сдерживание» собственных граждан, которые устали от нацистской Украины.