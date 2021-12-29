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В 2022 году стратегическая инициатива перешла к России. Об этом сообщает издание «ПолитЭксперт».

Такой вывод был сделан на основе того, что в 2021 году Россия завершила переход от ситуативного реагирования на происходящие в мире процессы и на увеличение военного присутствия НАТО у своих границ. Теперь Россия начинает продвигать свою повестку.

Об этапах перехода инициативы к России сказать сложно, но одним из поворотных моментов можно назвать тот день, когда Владимир Путин заявил об имеющемся у России комплексе «Авангард». Поначалу в США не слишком серьезно восприняли его заявление, но когда поняли, какую угрозу представляет «Авангард», было уже поздно.

Данный комплекс обесценил все имеющиеся у США системы ПРО. Кроме того, отмечается, что у России есть ракеты «Циркон», которые способны поражать надводные и наземные объекты. США в этом направлении сильно отстают.

Таким образом, можно утверждать, что в 2022 году глобальной ядерной войны не будет, так как США требуется время догнать Россию. Поэтому действовать американцы будут через другие страны.

Ранее эксперт Сергей Хатылев заявил, что Россия превосходит США в космосе. Он отметил, что у России есть комплекс А-235 «Нудоль», который способен уничтожать орбитальные цели.

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  • 29.12.2021
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