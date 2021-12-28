Эксперт Сергей Хатылев назвал основные достижения России в сфере ПВО в 2021 году. Об этом сообщает издание «Народные Новости».

Как отмечается, 26 декабря силы ПВО отметили профессиональный праздник. В связи с этим эксперт сообщил, что в России за год было организовано более 90 учений. Он напомнил также о манёврах «Запад-2021», в которых была задействована Белоруссия.

Согласно заявлению Хатылева, силы ПВО РФ в настоящее время превосходят вооружения, имеющиеся у США. В частности, был отмечен ЗРК С-500, который уже скоро собираются принять на боевое дежурство.

Эксперт также напомнил о недавно проведённых испытаниях комплекса А-235 «Нудоль». С его помощью был уничтожен старый советский спутник, который до сих пор находился на орбите. Это, как указал эксперт, указывает на окончание эпохи преимущества США в космосе, так как они осознали, что даже их орбитальный самолёт Х-37 находится в зоне поражения ПРО РФ.

Ранее эксперт Виктор Баранец объяснил, почему в США так обеспокоились из-за испытаний комплекса “Нудоль”. Он указал, что благодаря этому комплексу Россия сильно опередила Запад.